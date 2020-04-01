Московские полицейские пока не будут задерживать нарушивших самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/4f4ba724-7425-11ea-9888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сотрудники столичных правоохранительных органов в ближайшее время не будут забирать с улиц граждан, которые нарушают самоизоляционный режим. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

С людьми на улицах во время самоизоляции сотрудники полиции будут проводить разъяснительную работу о том, что им надо вернуться домой, разъяснять порядок самоизоляции, введённой в Москве, — сказал собеседник ТАСС.

При невыполнении требования полицейских гражданина могут привлечь к административной ответственности. По словам инсайдера, вскоре к полицейским могут прийти новые разъяснения по ситуации.

При этом гражданам, которые вернулись из-за рубежа и нарушают карантин, грозит ответственность вплоть до уголовной. В эту группу входят и те, кто контактировал с больными коронавирусом, и те, кто лечится дома.

Сейчас режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области для профилактики распространения коронавируса. Жителям столицы запрещено покидать свои дома без уважительной причины. Допускается выход на работу при обязательном её посещении, за продуктами, в аптеку и для выгула собаки.

Как писал NEWS.ru, ранее жители Саратова выстроились в длинные очереди в районные администрации за специальными пропусками. Режим самоизоляции будет действовать в городе с 2 апреля.