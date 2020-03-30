https://static.news.ru/photo/89b8aa12-7298-11ea-831f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автозаправочные станции Московского региона не закроются в период карантинных мер, однако предложат владельцам автомобилей возможность заправиться не заходя в здание, а также получить еду и напитки на вынос.

Такие меры нефтяники предложили, чтобы соблюдать предписанные меры безопасности во время пандемии COVID-19. При этом дезинфекцию помещений и оборудования планируется проводить каждые час или два.

АЗС «Татнефть» работают в обычном режиме, максимально используя меры профилактики, несмотря на введение для жителей Московского региона ограничений в перемещениях, связанных с распространением коронавируса, — сказали ТАСС в пресс-службе «Татнефти».

Там отметили, что на всех станциях установлены защитные экраны из органического стекла, персонал снабжён медицинскими масками, а еду и напитки можно получить только на вынос.

Также дела обстоят и на АЗС «Лукойл», «Газпром-нефть» и Shell. При этом первые двое и вовсе предлагают оплачивать бензин через мобильное приложение.

Компании попросили клиентов отказаться от оплаты наличными и рассказали, что проводят регулярные проверки здоровья сотрудников и дезинфекцию оборудования.

Президент России Владимир Путин 25 марта объявил о том, что следующая неделя будет нерабочей из-за распространения COVID-19 в России. 29 марта о введении режима самоизоляции объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Выходить из дома можно только в экстренных случаях, за медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора. Аналогичные меры действуют в Подмосковье.

Всего в России выявлено 1836 случаев инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поручил создать особый порядок обслуживания покупателей в магазинах и аптеках из-за угрозы распространения коронавируса.