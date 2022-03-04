Москалькова отвергла возможность возвращения смертной казни в России

Россия не вернёт смертную казнь из-за приостановки членства в Совете Европы. Адекватной мерой наказания за особо тяжкие преступления является пожизненное заключение, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Приостановление членства России в Совете Европы не приведёт к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь, — цитирует агентство омбудсмена.

Москалькова отметила, что за последние 20 лет в России выросло поколение, которое иначе относится к наказанию за тяжкие и особо тяжкие преступления.

С предложением о возвращении смертной казни ранее выступил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, приостановка членства РФ в Совете Европы является хорошей возможностью для восстановления важных институтов, направленных на предотвращение особо тяжких преступлений.

Его слова прокомментировал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Он подчеркнул, что мораторий на смертную казнь может быть отменён только Конституционным судом РФ. Ни один орган власти не вправе это сделать.