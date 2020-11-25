Москалькова осудила блокировку транспортных карт пенсионеров в Москве

https://static.news.ru/photo/d77c84de-2f22-11eb-807b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что считает решение властей о блокировке транспортных карт пенсионеров в Москве на фоне пандемии коронавируса чрезмерным.

По её словам, гражданин будет «вынужден все равно доехать до банка, до аптеки», однако решение властей просто «загоняет» людей в «неправовое поле». Об этом омбудсмен сказала во время научно-практической конференции «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика». Комментируя решение о блокировке в столице транспортных карт людей старше 65 лет она отметила, что в таких условиях они всё равно «едут зайцами, они платят».

Лично я считаю, что это чрезмерная мера, — заявила Москалькова.

По её словам, внимание уполномоченного по правам человека на данный момент сосредоточено на этой проблеме, передаёт ТАСС.

Мы будем давать рекомендации органам власти по таким вопросам, — пообещала она.

В Москве, по словам мэра города Сергея Собянина, до конца ноября будет действовать домашний режим для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Социальные карты москвичей их этих групп будут заблокироваными до 29 ноября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что система здравоохранения России использовала «летнюю передышку», чтобы подготовиться ко второй волне заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день в целом по стране оснований для введения жёстких ограничений, таких как локдаун, нет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.