Матвиенко оценила необходимость ужесточения эпидемиологических мер

https://static.news.ru/photo/a0869344-2e9f-11eb-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система здравоохранения России использовала «летнюю передышку», чтобы подготовиться ко второй волне заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день в целом по стране оснований для введения жёстких ограничений, таких как локдаун, нет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты отметила, что, несмотря на рост заболеваемости, осенью 2020 года вирус лучше изучен по сравнению с ситуацией в начале пандемии, протоколы лечения заболевших выработаны и совершенствуются. Кроме того, сократилось время ожидания результатов тестирования на коронавирус и увеличено количество койко-мест для средне- и тяжелобольных в региональных медучреждениях.

На совещании, которое недавно провёл президент Российской Федерации, что называется, разложили по полочкам всю ситуацию. Детально её проанализировали, ничего не приукрашивая, ничего не скрывая. В целом по стране, я считаю, оснований для введения новых жёстких мер, таких как локдаун, нет, — сказала Матвиенко в интервью «Известиям».

Вместе с тем, отметила председатель Совфеда, федеральным властям известно о том, что в ряде российских регионов борьба с пандемией идёт на пределе возможностей. Таким субъектам оперативно оказывается точечная помощь.

Отдельно хотела бы сказать о направлении медицинских мобильных бригад из Москвы в регионы. В столице наработаны очень серьёзные практики, и важно передать этот опыт регионам. Я уверена, что мобильные бригады окажут существенную поддержку, — добавила спикер.

Закрытие границ России Матвиенко назвала излишней, на её взгляд, мерой, акцентировав внимание на необходимости борьбы с распространением заболевания внутри страны. Избежать локдауна, подчеркнула председатель Совфеда, позволит дисциплинированное поведение россиян и соблюдение ими всех рекомендованных санитарных мер.

Нам нельзя остановить экономику, нельзя допустить роста безработицы, нельзя не поддержать малый и средний бизнес. Я призываю всех соблюдать правила, которые рекомендуют медики, — резюмировала Матвиенко.

Как писал NEWS.ru, Валентина Матвиенко заявила, что, несмотря на дефицитный федеральный бюджет России на будущий год, 35% всех трат направят на социальную сферу, так как парламентарии не могли допустить срыва социальных гарантий для граждан, они будут исполнены в полном объёме.