https://static.news.ru/photo/771c18fe-7035-11ea-8c68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова временно прекратила личный приём граждан в связи с коронавирусом и предложила направлять адресованные её обращения в Instagram.

Теперь каждый гражданин может лично обратиться ко мне в директ, — написала омбудсмен.

Москалькова добавила, что обращение должно содержать заявление на её имя и все относящиеся к проблеме документы.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин не будет переходить на дистанционный режим работы в связи с коронавирусом. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, рабочий график главы государства также не изменится.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.