https://static.news.ru/photo/db8a6f1c-6c74-11ea-890c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен переходить на удалённую работу из-за коронавируса. Также не изменится и его рабочий график.

Многие общественные организации потребовали от российского лидера немедленного принятия мер в связи со вспышкой пандемии. К нему обратились журналисты, врачи, писатели, актёры и другие общественные деятели. Известный шахматист Гарри Каспаров считает, что власти скрывают реальное число больных коронавирусом.

NEWS.ru ранее информировал, что московская полиция начала подготавливать план на случай закрытия въезда в столицу. С таким распоряжением выступил руководитель столичного главка Олег Баранов.