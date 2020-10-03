Москалькова не поняла поступок совершившей самоубийство журналистки

https://static.news.ru/photo/9fa17372-0578-11eb-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на своей официальной странице в социальной сети высказалась по поводу самоубийства, совершённого журналисткой Ириной Славиной напротив здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде. Она призналась, что прочитала сообщение о случившемся с болью и тревогой.

2 октября главный редактор KozaPress Ирина Славина совершила самоубийство перед отделением МВД. Как рассказал юрист организации «Агора», незадолго до этого у женщины проходили обыски, а в отношении неё были возбуждены уголовные дела за неуважение к власти и публикацию фейков. На своей странице в Facebook журналистка оставила предсмертное послание, в котором попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Как сказала Москалькова, в причинах случившегося необходимо тщательно разобраться. По словам омбудсмена, самостоятельный уход из жизни — это уход от борьбы за собственные права.

Трудно понять человека, который отдал Богом данную жизнь из-за обиды на государство. Ни одна обида не стоит такой цены, — написала Москалькова в Instagram.

Как передавал NEWS.ru, блогер Ксения Собчак назвала «реальных виновников» самоубийства Славиной. Она отметила, что со стороны журналистки делать виноватой в своём шаге целую страну неправильно, а реальные виновники — «кровожадные костюмы в кабинетах».