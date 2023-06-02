Мощные взрывы в Курске, 750 снарядов в Шебекино: как ВСУ атакуют РФ 2 июня Беспилотники атаковали нефтегазовые объекты и пятиэтажку

Фото: t.me/gubernator_46

Курск, результаты обстрела со стороны Украины

В ночь на 2 июня ряд регионов РФ подвергся атакам беспилотников — несколько летательных аппаратов сбили над Курском, один упал в Калужской области, дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Смоленской области. Обстрелам подверглось село под Брянском. Ночь в Белгородской области после вчерашней атаки на Шебекино, по словам губернатора Гладкова, прошла «относительно спокойно». Подробности — в обзоре NEWS.ru.

На нефтебазу «Транснефти» прилетели дроны

В Смоленской области атаке дронов подверглись нефтеперерабатывающая и газораспределительная станции. Как пишет Baza, ночью БПЛА взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» в деревне Пересна, повредив водяной резервуар для пожаротушения. Примерно через полчаса еще один дрон атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате взрыва на объекте было повреждено административное здание.

«Сегодня около трех часов ночи в населенных пунктах Пересна Починковского района и Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий», — заявил врио губернатора Василий Анохин.

Обстрелы Белгородской области стихли

Как заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, ночь на 2 июня в регионе «прошла относительно спокойно».

«Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооружённых сил Украины продолжаются», — написал глава области в Telegram.

По словам Гладкова, после вчерашних обстрелов Шебекино и других населенных пунктов более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения.

По данным издания Baza, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекино более 60 снарядов из танков, а «всего по городу за первый день лета было выпущено около 750 снарядов».

«По данным источника, по городу прилетело почти 300 зарядов системы залпового огня, более 220 мин и около 170 боеприпасов ствольной артиллерии. Также 64 раза по Шебекино выстрелили из танка. Большинство обстрелов велось со стороны Волчанска», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Над Курском гремели взрывы

Курскую область, в том числе и столицу региона, ночью атаковали беспилотники. Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, в небе над Курском было сбито восемь БПЛА, в городе после полуночи раздавались громкие взрывы. По данным издания, никто не пострадал, но обломками «незначительно повредило кровлю и двери трёх домов». Baza уточняет, что обломками разрушен подъезд пятиэтажки, и публикует фото.

«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных», — сообщает курский губернатор Роман Старовойт.

По данным SHOT, вечером 1 июня беспилотник сбросил бомбу на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. В результате местные жители остались без электроснабжения.

Под Калугой взорвался «неопознанный объект»

В Кировском районе Калужской области в лес упал и взорвался «неопознанный объект», пишет SHOT. По данным Mash, взрыв прогремел примерно в 06:45. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, разрушений нет, никто не пострадал.

Накануне в Калужской области сбили беспилотник самолетного типа, который упал в районе села Товарково. Его обломки разлетелись на 100 метров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

В Брянской области обстреляли два села

Как пишет в своем Telegram-канале брянский губернатор Александр Богомаз, ночью 2 июня ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа.

«Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.

SHOT напоминает, что 25 мая уже предпринималась попытка атаковать Ломаковку дронами-камикадзе с «самодельными гранатами». Тогда военные применили электронные ружья и сбили БПЛА.

Также, по данным брянского губернатора, ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района. В результате обстрела загорелся жилой дом на две квартиры. Там также обошлось без пострадавших.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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