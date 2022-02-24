Мошенники от имени Шойгу попросили у россиян деньги на войну с Украиной

Некоторым россиянам пришли письма на электронную почту якобы от имени министра обороны России Сергея Шойгу. В тексте с содержанием большого количества грамматических ошибок россиян призывают отправить деньги , чтобы «подготовиться к грядущей войне», пишет «Слово и Дело».

С большим количеством ошибок «министр обороны РФ» призывает в своем обращении к русскому народу пожертвовать деньги в военный бюджет страны. Дополнительные средства понадобились якобы на обеспечение военной отрасли перед грядущей войной. Примечательно также, что сбор пожертвований осуществляется в виртуальной валюте, а тем, кто окажет помощь российской армии, обещают героический грант и возвращение денежных средств в десятикратном размере, — сообщает издание.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее вех российских дипломатов эвакуировали с территории Украины, заявил пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко. По его словам, сотрудники российского дипведомства покинули генконсульства в Одессе, Харькове и Львове.