Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который продал 86-летней жительнице столицы фальшивое лекарство за $4 тысячи.
Согласно материалам уголовного дела, пенсионерке позвонил неизвестный, который представился врачом поликлиники. Он заявил, что у женщины обнаружено опасное заболевание, и предложил купить специальный препарат.
Пожилая москвичка согласилась приобрести лекарство. Через некоторое время к ней домой приехал мужчина и передал ампулу с неким жидким веществом, за которую пенсионерка заплатила указанную сумму. Потом она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Подозреваемый в мошенничестве заключён под стражу. Специалистами установлено, что содержимое купленной пенсионеркой ампулы представляет собой витамины стоимостью до 200 рублей. Расследование продолжается,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали приезжую женщину за аферу с билетами на новогодние ёлки. От действий мошенницы пострадали многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также онкобольные.
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