https://static.news.ru/photo/b65008a2-2afb-11ea-99fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот с видео МВД России

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который продал 86-летней жительнице столицы фальшивое лекарство за $4 тысячи.

Согласно материалам уголовного дела, пенсионерке позвонил неизвестный, который представился врачом поликлиники. Он заявил, что у женщины обнаружено опасное заболевание, и предложил купить специальный препарат.

Пожилая москвичка согласилась приобрести лекарство. Через некоторое время к ней домой приехал мужчина и передал ампулу с неким жидким веществом, за которую пенсионерка заплатила указанную сумму. Потом она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Подозреваемый в мошенничестве заключён под стражу. Специалистами установлено, что содержимое купленной пенсионеркой ампулы представляет собой витамины стоимостью до 200 рублей. Расследование продолжается, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали приезжую женщину за аферу с билетами на новогодние ёлки. От действий мошенницы пострадали многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также онкобольные.