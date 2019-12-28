Приезжую женщину, которая обманывала жителей столицы и брала деньги за билеты на новогодние ёлки, которых у неё на самом деле не было, задержали полицейские. Об этом
Как указано в сообщении, к сотрудникам правопорядка обратились 18 родителей, которые рассказали, что попались на удочку аферистки после того, как увидели уведомления в соцсети о выгодном предложении на билеты на ёлки.
Связавшись по телефону с продавцом, они перечислили на указанный им расчётный счёт денежные средства, но оплаченные билеты так и не получили, — говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска по Юго-Восточному округу задержали подозреваемую. Ей оказалась 46-летняя гостья столицы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Потерпевшими оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также онкобольные, — уточнили полицейские.
Однако правоохранители не оставили малышей без праздника. Родителям, которые обратились в органы внутренних дел, вручили билеты на новогоднее представление. Оно состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Как выяснил NEWS.ru, жители России в преддверии Нового года начинают более активно заниматься благотворительностью. Об этом порталу рассказали представители благотворительных фондов и детских домов.
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