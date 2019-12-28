https://static.news.ru/photo/31d27dac-295d-11ea-ac3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приезжую женщину, которая обманывала жителей столицы и брала деньги за билеты на новогодние ёлки, которых у неё на самом деле не было, задержали полицейские. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Москвы.

Как указано в сообщении, к сотрудникам правопорядка обратились 18 родителей, которые рассказали, что попались на удочку аферистки после того, как увидели уведомления в соцсети о выгодном предложении на билеты на ёлки.

Связавшись по телефону с продавцом, они перечислили на указанный им расчётный счёт денежные средства, но оплаченные билеты так и не получили, — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска по Юго-Восточному округу задержали подозреваемую. Ей оказалась 46-летняя гостья столицы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Потерпевшими оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также онкобольные, — уточнили полицейские.

Однако правоохранители не оставили малышей без праздника. Родителям, которые обратились в органы внутренних дел, вручили билеты на новогоднее представление. Оно состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Как выяснил NEWS.ru, жители России в преддверии Нового года начинают более активно заниматься благотворительностью. Об этом порталу рассказали представители благотворительных фондов и детских домов.