Мошенник обманул россиян на полмиллиона рублей, продавая поддельные права

Сотрудники полиции Якутии задержали жителя Иркутской области, который обманул 13 жителей республики более чем на полмиллиона рублей, предлагая им поддельные водительские удостоверения. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Мошенник распространял объявления об изготовлении прав через сайты бесплатных объявлений и мессенджеры. В ходе переписки с клиентами он демонстрировал им макет удостоверения в электронном виде. Однако на самом деле никакие документы им не высылал. Получив деньги, он просто переставал выходить на связь. В ряде случаев для убедительности злоумышленник представлялся работником ГИБДД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время он находится под арестом. До этого злоумышленник уже был судим.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения людям, купившим сертификаты о вакцинации, в которых говорится об аресте выдавшего документ медработника. Злоумышленники предлагают заплатить 50 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за приобретение поддельного сертификата. Деньги требуют за удаление переписки покупателя документа с его персональными данными с почты «арестованного» врача. По мнению экспертов, базы покупателей липовых документов мошенники получают от самих же продавцов этих справок.