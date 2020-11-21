Мосгорздрав назвал условие проверки нарушений в больнице имени Демихова

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Департамент здравоохранения Москвы готов проверить информацию о внутрибольничном заражении пациента и о многочисленных нарушениях санитарных правил в городской клинической больнице имени Демихова, если в депздрав сообщат уточняющие данные.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в больнице имени Демихова не соблюдается масочный режим и правила социального дистанцирования, отсутствуют средства дезинфекции. Родственников больных якобы принуждают покупать лекарства и медицинские аксессуары и не дают отправлять по электронной почте документы для анамнеза — их приходится доставлять в медучреждение.

Кроме того, СМИ сообщали о внутрибольничном заражении пациента коронавирусной инфекцией и о случае, когда пациентка с высокой температурой без диагноза провела в приёмном отделении семь часов в окружении других больных в антисанитарных условиях.

Департамент здравоохранения сообщает, что по факту описываемых ситуаций с внутрибольничным заражением пациента, с нахождением пациентки в приёмном отделении около семи часов, а также с отсутствием обхода до 12 часов, со слов пациентки, поступившей ночью, департамент здравоохранения Москвы готов провести проверку после предоставления ФИО пациентов и дат поступления в медицинскую организацию, — говорится на сайте Мосгорздрава.

Ведомство отмечает, что медучреждения Москвы работают в режиме повышенной готовности, но при этом справляются с притоком пациентов. Все медработники снабжены средствами индивидуальной защиты и носят их в обязательном порядке, подчеркнули в ведомстве.

Также Мосгорздрав обращает внимание, что выписки и сканы документов могут быть направлены по электронной почте. В ведомстве добавили, что такие предметы индивидуального пользования, как зубная паста и щётка, больница предоставлять не обязана.

Ранее московский депздрав опроверг сообщения о случаях платной госпитализации в инфекционную больницу в Коммунарке, передавал NEWS.ru.