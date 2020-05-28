Мосгорсуд рассмотрит иск о нарушении прав москвичей во время самоизоляции

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Российский телеведущий Владимир Соловьёв ответил на вопрос журналиста УНИАН Романа Цимбалюка, спросившего у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является ли часто употребляемое на телевидении России слово «нацист» в адрес президента Украины Владимира Зеленого официальной позицией Кремля.

Соловьёва этот вопрос возмутил и он эмоционально ответил на него сам, заявив, что это его личная позиция и он готов отстоять свою точку зрения. Телеведущий также заявил, что Цимбалюк не...