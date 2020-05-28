Мосгорсуд рассмотрит иск о нарушении прав москвичей во время самоизоляции

Мосгорсуд рассмотрит иск четырёх московских муниципальных депутатов по вопросу о превышении полномочий Мосгордумой в отношении автоматической фиксации случаев нарушения самоизоляции с помощью приложений, видеокамер и геолокации.
Суд продлил подготовку по иску и определил привлечь в качестве заинтересованного лица департамент информационных технологий города Москвы, а также истребовать у Мосгордумы необходимые документы, беседа отложена на 28 мая в 10.00, — процитировали сообщение пресс-службы суда в РИА Новости.
Отмечается, что иск подали глава муниципального округа Якиманка — Андрей Морев, муниципальный депутат Мещанского района Юрий Рейнхиммель, муниципальный депутат района Раменки Николай Бобринский и глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.
Столичные парламентарии 31 марта приняли поправку в московский кодекс об административных правонарушениях, которая позволяет штрафовать граждан с помощью камер видеонаблюдения, геолокации и систем электронного мониторинга. Штрафы присуждаются без ведома гражданина и без возможности предъявить аргументы в свою защиту либо не дать разрешения на обработку персональных данных, — привели слова Елены Русаковой в агентстве.
Ранее NEWS.ru писал, что у правительства РФ нет конкретной позиции по отмене полного или частичного наказания из-за нарушения карантинных мер, так как это является вопросом региональных властей.