https://static.news.ru/photo/fb1ef20a-5499-11ea-b4ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Московский городской суд 11 марта рассмотрит жалобу на арест трёх экс-полицейских, которые обвиняются в превышении полномочий по делу о задержании журналиста Ивана Голунова.

Рассмотрение апелляционных жалоб на арест Феофанова, Уметбаева, Сергалиева назначены на 11 марта в Мосгорсуде, — передаёт сообщение пресс-службы Басманного суда Москвы ТАСС.

Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России. Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по «делу Голунова». Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Следствие считает, что полицейские входили в преступную группу, которой руководил Ляховец.

Как ранее писал NEWS.ru, Иван Голунов, задержанный летом 2019 года, не стал комментировать признание полицейского, который подкинул ему наркотики.