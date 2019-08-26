https://static.news.ru/photo/df5184e4-c82f-11e9-89c4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Решение об аресте более €120 млн по делу экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и миллиардных махинациях, отменил Мосгорсуд. Об этом проинформировал адвокат Сергей Дрозда.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты, отменив решение об аресте на счетах €121 млн как вынесенное необоснованно. Эти средства, согласно позиции защиты, находились на счете фирмы, не имеющей отношения к Абызову, — цитирует адвоката ТАСС .

Кроме этого, Мосгорсуд отправил на повторное рассмотрение в Басманный суд два материала следствия об аресте счетов и имущества экс-чиновника.

Апелляционная коллегия согласилась с незаконностью постановлений Басманного суда о наложении ареста на доли в уставных капиталах ряда компаний на сумму около 71 млн рублей и объекты недвижимого имущества на территории РФ на сумму 420 млн 796 тысяч 76 рублей, — добавил Дрозда.

По ещё одному материалу следствие самостоятельно отказалось от ареста в связи с тем, что находившиеся на нём около 1,5 млн рублей были выведены до блокировки счёта.

Как писал News.ru, ранее на заседании в Мосгорсуде следствие сообщило, что имущество, счета и недвижимость, арестованные в рамках дела Абызова, оцениваются в 27 млрд рублей.

До этого Басманный суд Москвы снял арест с активов сына экс-министра, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных структур на общую сумму 900 млн рублей.