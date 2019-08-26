https://static.news.ru/photo/636257f2-c7fb-11e9-84d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Имущество, счета и недвижимость на общую сумму 27 млрд рублей арестованы в ходе расследования дела экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и миллиардных махинациях. Тапкую цифру озвучил следователь во время заседания в Мосгорсуде.

Судебная инстанция рассматривает 26 августа апелляционные жалобы адвокатов бывшего российского чиновника на арест активов, принадлежащих обвиняемому, его родственникам и аффилированным компаниям, передаёт РИА Новости .

Ранее стало известно, что имущество Абызова и его близких арестовано на сумму 20 млрд рублей.

Как писал News.ru, 22 августа Басманный суд Москвы снял арест, наложенный на денежные счета в рамках уголовного дела Михаила Абызова. Речь идёт об активах сына экс-министра, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных структур на общую сумму 900 млн рублей.