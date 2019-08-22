https://static.news.ru/photo/175386b6-c4ee-11e9-822e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Арест, наложенный на денежные счета в рамках уголовного дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, снят. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Адвокат экс-министра Сергей Дрозд сообщил, что суд не стал продлевать срок ареста счета сына Абызова, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний. Он добавил, что речь идёт о 900 млн рублей, передаёт ТАСС .

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, писал News.ru.