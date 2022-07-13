Суд оставил ректора «Шанинки» в СИЗО Мосгорсуд оставил ректора «Шанинки» Зуева в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд признал законным продление ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, напомнив, что ректору ранее продлили арест до 7 августа.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Зуева С. Э. на решение Тверского суда о продлении ему срока содержания под стражей и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Зуева — без удовлетворения, — сказали в суде.

68-летнего мужчину обвиняют в хищении бюджетных средств, он находится в СИЗО с ноября 2021 года. Суд отправил его под арест через несколько дней после госпитализации с гипертоническим кризом и третьей за год перенесённой операции на сердце. Адвокат Зуева Сергей Севрук заявил, что под домашним арестом его подзащитный не совершил ни одного нарушения, в том числе не выходил в интернет и не взаимодействовал с людьми.

Ситуацию не изменили даже слова президента Владимира Путина, который в декабре 2021 года сказал, что не видит смысла держать учёного за решёткой: после заявления главы государства суд продлил Зуеву срок ареста. При этом после нескольких продлений срока ареста и решения Мосгорсуда о том, что помещение ректора под стражу было законным, кассационный суд отменил постановление о мере пресечения и направил дело на рассмотрение в ином составе суда.