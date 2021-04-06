Мосгорсуд оставил главу «Биотэка» Шпигеля в СИЗО

https://static.news.ru/photo/1dcdbf58-96ce-11eb-9d8a-96000091f725_660.jpg Борис Шпигель Фото: Басманный суд/ТАСС

Мосгорсуд оставил без изменения решение Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, который является фигурантом уголовного дела о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты обвиняемого — без удовлетворения, — цитирует ТАСС судью.

Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи. В связи с проблемами со здоровьем он находится в больнице СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее Мосгорсуд оставил под арестом и супругу бизнесмена Евгению Шпигель. По делу о взяточничестве, кроме экс-губернатора и четы Шпигель, проходят ещё три человека — директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Фёдор Федотов. Все они были задержаны 21 марта.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.

Ранее NEWS.ru писал, что Шпигель может покинуть СИЗО, если медкомиссия подтвердит у него наличие онкологического заболевания. По словам правозащитника, у бизнесмена много заболеваний, которые значительно затрудняют ему пребывание в изоляторе.