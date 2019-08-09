https://static.news.ru/photo/18b88796-bb60-11e9-af97-fa163e074e61_660.jpg Фото: фрондетв.рф

Из-за того что работы по демонтажу зданий на Садовнической улице производятся без согласования, ведомство готовит материалы для возбуждения административного дела.

Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия.

Постройки в районе 62-го дома не входят в список объектов культурного наследия либо выявленных объектов культурного наследия, рассказали в ведомстве «Говорит Москва».

Но при этом они частично находятся в объединённых охранных зонах и зоне строгого регулирования застройки. Кроме того, земельные участки попадают в границы территории объектов археологического наследия, пояснили в Мосгорнаследии.

При этом специалисты департамента культурного наследия утверждают, что уже несколько раз возвращали проектную документацию на доработку.

То есть согласования со стороны нашего ведомства нет. Разрешение на строительство по данному адресу также не выдавалось, — подчёркивает ведомство.

Ордер на выполнение работ у застройщика также отозван, а на Садовническую улицу уже не раз вызывали полицию.

Застройщик планирует снести комплекс зданий Вещевого интендантского склада Московского военного округа конца XIX — начала XX веков и построить там жилой комплекс, сообщил «Архнадзор».

Ранее News.ru писал, что музей архитектуры имени Щусева запустил флешмоб для спасения скульптур на станции метро «Площадь Революции». Он призывает всех распространить информацию о вреде потирания носов бронзовых собак, удержаться от которого не могут пассажиры.