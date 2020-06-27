Мосгоризбирком проведёт проверку сообщений о двойном голосовании

https://static.news.ru/photo/b43d1e9e-b9ec-11ea-b1bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Мосгоризбирком (МГИК) проверит информацию о двойном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Подмосковье.

Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комиссии. По его словам, на итоги голосования это не влияет.

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю, начиная с 25 июня. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 20 млн избирателей, а в дистанционном электронном голосовании – 70% из тех, кто подал соответствующие заявки.

В списке изменений в основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок.

Ранее NEWs.ru писал, что СКР заинтересовался фактом двойного голосования в Вологодской области. Было установлено, что бюллетень дважды получила женщина, которая работает членом территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса. Она сначала проголосовала в помещении своего участка, а через некоторое время, не предупредив об этом комиссию, сделала то же самое на придомовой территории.