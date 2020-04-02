Мосгордума уточнила, кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/3b2fb554-7467-11ea-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Различные меры ответственности за нарушение рекомендации не покидать жильё без особой необходимости будут применяться и к инфицированным коронавирусом гражданам, и к здоровым, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Заболевшие сначала подписывают согласие на лечение дома, а после для контроля над ними будет использоваться система видеонаблюдения на домах, уличные камеры и камеры в транспорте. Фотографии заражённых также будут помещены в специальную базу с их согласия, передаёт ТАСС.

Москвичи, которые не болеют, при этом их фотографий нет в базах, но если они выходят, то они могут столкнуться с нарядом полиции, Росгвардии, которые будут осуществлять патрулирование улиц, чтобы пресечь распространение вируса. В данном случае будет вестись работа офлайн, без камер и загрузки фото в базы данных. В отношении граждан, кто будет нарушать требование не покидать жилье без острой необходимости, не будут иметь при себе соответствующих документов, предусмотрен штраф — 4 тысячи рублей, при повторном нарушении — 5 тысяч рублей, — пояснил Шапошников.

При этом спикер Мосгордумы уточнил, что на данный момент надо дождаться выхода нормативного акта правительства Москвы, где будет всё подробно прописано и разъяснено.

Как сообщал NEWS.ru ранее, платформа для получения разрешения на передвижение в период всеобщей самоизоляции появится в Московской области к 6 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.