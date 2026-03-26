Морское ризотто — мой «телепорт» в дорогой ресторан, не покидая кухни. Готовлю с чесночно-базиликовым соусом, и ужин превращается в праздник

Здесь главный герой — не только вкус, но и текстура. Рис, доведенный до полуготовности отдельно, встречается с роскошным сливочным соусом и, томясь, впитывает его, не превращаясь в размазню. А расплавленный сыр в конце создает тот самый шелковистый шлейф.

Что понадобится

Консервированный морской коктейль (с маслом) — 400–500 г, рис длиннозерный — 200 г, сливки 20% — 200 мл, сыр твердый (типа пармезан) — 70 г, чеснок — 2 зубчика, базилик свежий — 1 небольшой пучок, куркума — 0,5 ч. л., тимьян сушеный — 0,5 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Морской коктейль откидываем на сито, тщательно сохраняя ароматное масло. Рис промываем в холодной воде до прозрачности стекающей жидкости, отвариваем в большом количестве подсоленной воды до состояния альденте (примерно половину времени, указанного на упаковке), затем откидываем на дуршлаг.

Чеснок мелко рубим, базилик крупно нарезаем, сыр трем на терке. В сотейнике с толстым дном разогреваем сохраненное масло от морепродуктов, на среднем огне пассеруем чеснок около минуты до аромата.

Добавляем морепродукты и обжариваем 2–3 минуты, затем вводим базилик и готовим еще минуту. Вливаем сливки, добавляем куркуму, перемешиваем и доводим соус до легкого кипения, даем ему покипеть 5 минут до легкого загустения.

В готовый соус выкладываем отваренный рис, тщательно перемешиваем, всыпаем большую часть тертого сыра и снова аккуратно перемешиваем.

Накрываем крышкой, убавляем огонь до минимума и томим 10 минут, чтобы рис впитал соус. За пару минут до готовности добавляем тимьян, соль и перец по вкусу, перемешиваем и даем настояться пару минут без крышки. Подаем сразу, посыпав оставшимся сыром и украсив листиками базилика.

