Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 19:48

Морское ризотто — мой «телепорт» в дорогой ресторан, не покидая кухни. Готовлю с чесночно-базиликовым соусом, и ужин превращается в праздник

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Здесь главный герой — не только вкус, но и текстура. Рис, доведенный до полуготовности отдельно, встречается с роскошным сливочным соусом и, томясь, впитывает его, не превращаясь в размазню. А расплавленный сыр в конце создает тот самый шелковистый шлейф.

Что понадобится

Консервированный морской коктейль (с маслом) — 400–500 г, рис длиннозерный — 200 г, сливки 20% — 200 мл, сыр твердый (типа пармезан) — 70 г, чеснок — 2 зубчика, базилик свежий — 1 небольшой пучок, куркума — 0,5 ч. л., тимьян сушеный — 0,5 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Морской коктейль откидываем на сито, тщательно сохраняя ароматное масло. Рис промываем в холодной воде до прозрачности стекающей жидкости, отвариваем в большом количестве подсоленной воды до состояния альденте (примерно половину времени, указанного на упаковке), затем откидываем на дуршлаг.

Чеснок мелко рубим, базилик крупно нарезаем, сыр трем на терке. В сотейнике с толстым дном разогреваем сохраненное масло от морепродуктов, на среднем огне пассеруем чеснок около минуты до аромата.

Добавляем морепродукты и обжариваем 2–3 минуты, затем вводим базилик и готовим еще минуту. Вливаем сливки, добавляем куркуму, перемешиваем и доводим соус до легкого кипения, даем ему покипеть 5 минут до легкого загустения.

В готовый соус выкладываем отваренный рис, тщательно перемешиваем, всыпаем большую часть тертого сыра и снова аккуратно перемешиваем.

Накрываем крышкой, убавляем огонь до минимума и томим 10 минут, чтобы рис впитал соус. За пару минут до готовности добавляем тимьян, соль и перец по вкусу, перемешиваем и даем настояться пару минут без крышки. Подаем сразу, посыпав оставшимся сыром и украсив листиками базилика.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Семья и жизнь
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Не спешите варить рис, из него можно приготовить кое-что получше: арабская кабса с курицей
Общество
Не спешите варить рис, из него можно приготовить кое-что получше: арабская кабса с курицей
Не классика, но шедевр: плов «Городской» с грибами. Готовлю, когда хочется чего-то основательного, ароматного и бесконечно уютного
Общество
Не классика, но шедевр: плов «Городской» с грибами. Готовлю, когда хочется чего-то основательного, ароматного и бесконечно уютного
Россияне перешли к неожиданному гастроспособу бороться с хандрой
Здоровье/красота
Россияне перешли к неожиданному гастроспособу бороться с хандрой
Рецепт салата с морепродуктами и рисом по-хорватски
Семья и жизнь
Рецепт салата с морепродуктами и рисом по-хорватски
еда
рис
морепродукты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем Лукашенко кормили в Северной Корее
Военэксперт рассказал, как Россия может наказать Прибалтику за атаки дронов
Трамп указал на заслуги Вашингтона перед Европой
Затяжные ливни и холод до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать
Иранские военные «пообедали» взрывчаткой
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
«Они не должны этого делать»: одно решение Ирана привело Трампа в ярость
«Настоящая война»: раскрыта суть конфликта Украины, Венгрии и Словакии
«Предъявлена малая часть»: Трамп вспомнил о Мадуро
Развожаев рассказал о состоянии тяжело пострадавшей девочки после взрыва
Два человека пострадали в результате обрушения дома в российском городе
Похудение на 27 кг на уколах, два аборта: как живет Светлана Пермякова
Депутаты Госдумы приехали в США, Иран нацелился на арабскую АЭС: что дальше
«Это вариант»: Трамп нацелился на важный ресурс Ирана
Россиянка пропала в Сербии
«112»: подросток задержан за подрыв банкомата на юге Москвы
Развожаев назвал сроки восстановления поврежденного дома в Севастополе
Счастливый Галустян вышел в свет с молодой избранницей
Дрон ВСУ атаковал центр Энергодара
Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.