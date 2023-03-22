Морские дроны ВСУ атаковали Севастополь: куда целились, как их сбили Рано утром ВМФ РФ уничтожил несколько надводных беспилотников

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Севастопольская бухта, Крым

Российские СМИ и информационные ресурсы утром 22 марта сообщили о громких звуках в Севастополе, похожих на взрывы. Telegram-канал SHOT предположил, что в городе сработали системы ПВО, а на опубликованном видео одной из камер слышен мощный хлопок. Позже Readovka отметила, что Севастополь мог быть атакован и надводными, и летательными беспилотниками ВСУ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал, что ВМФ РФ уничтожил несколько надводных беспилотников.

Когда началась атака на Севастополь

Судя по первым публикациям в Сети, ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь около шести утра 22 марта. За несколько часов до появления надводных аппаратов ВСУ портал Flightradar зафиксировал полет американского разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем. По информации ресурса, аппарат базируется на одной из воздушных баз в Италии, куда и вернулся позже.

Сколько дронов ВСУ направили в атаку на Севастополь

Telegram-канал «Рыбарь» предположил, что рано утром три морских беспилотника ВСУ пытались атаковать прибрежные бухты в Севастополе, при этом один надводный аппарат остановили в 04:46 мск на севере постом визуального наблюдения на корабле. По данным ресурса, еще два объекта ВСУ уничтожены стрелковыми отрядами около пяти утра, не дойдя до Севастопольского рейда. По информации «Рыбаря», артиллерийские бухты — Северную и Радиогорку, а также Графскую пристань перекрыли для движения судов.

Михаил Развожаев также рассказал в своем Telegram-канале, что российские военные уничтожили три надводных беспилотника ВСУ.

«В общей сложности <...> уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки», — заявил губернатор Севастополя.

Что повреждено и кто пострадал при атаке дронов ВСУ

По словам Развожаева, корабли ВМФ РФ не пострадали во время атаки дронов ВСУ. Чиновник добавил, что из-за взрывов уничтоженных «вражеских морских беспилотников» в зданиях по адресу: улица Ленина, д. 2, в Доме Москвы выбило стекла, но люди не пострадали.

«Военные корабли [ВМФ РФ] не пострадали. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2, в Доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали», — рассказал Развожаев.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя около пяти утра сообщила в своем Telegram-канале, что морской пассажирский транспорт в городе приостановил работу.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — заявили в ведомстве.

Зачем ВСУ атаковали тремя дронами Севастополь

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что атака ВСУ является «актом информационной войны», оперативно-тактических задач Украина данным ударом решить не могла.

«Каких-то оперативно-тактических задач ВСУ удар не решал, Киеву нужна была показательная картинка, что-то продемонстрировать. Больше вариантов нет», — отметил эксперт.

По его словам, Киев специально пытался атаковать Севастополь на фоне визита в РФ лидера Китая Си Цзиньпина и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Собеседник добавил, что властям Украины нужно было продемонстрировать «готовность к какой-то борьбе».