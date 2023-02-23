«Мороз и солнце, день чудесный»: синоптик рассказал о погоде на 23 февраля Синоптик Шувалов заявил, что 23 февраля в Москве будет морозно и солнечно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 23 февраля будет солнечным и морозным днем, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Эксперт в этом контексте не упустил возможность процитировать актуальную цитату из классика русской литературы Александра Пушкина и подчеркнул, что жителя и гостям столицы не стоит ждать осадков.

«Мороз и солнце, день чудесный». 23 февраля выдастся в столице очень солнечным, но в тоже время морозным праздником. Так как температура воздуха в течение дня может опускаться до минус 10 градусов, — сказал Шувалов.

Глава прогностического центра «METEO» добавил, что в этот день небо над городом будет безоблачным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что на смену сильному похолоданию в столичном регионе придет резкое потепление. Оно начнется уже в пятницу, 24 февраля. По его словам, к выходным температура в Москве поднимется до плюс двух градусов. Он добавил, что в выходные пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде мокрого снега.