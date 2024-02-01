Моргенштерн испугался повтора судьбы «Би-2» в Таиланде Shot: Моргенштерн переоформляет документы в Таиланд из-за ситуации с «Би-2»

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Моргенштерн

Рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит депортация из Таиланда в Россию, пишет Telegram-канал SHOT. 13 февраля на Пхукете у артиста был запланирован концерт.

По данным канала, артисту может грозить высылка «по схеме «Би-2». В данный момент юристы Моргенштерна пытаются оформить все необходимые документы, чтобы избежать депортации.

31 января стало известно, что всех участников группы «Би-2», арестованных в Таиланде, депортировали в Израиль. Об этом договорился израильский консул.

Музыкантов задержали на курортном острове Пхукет после концерта 24 января. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания участники группы сообщили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.

Затем участники группы «Би-2» с гражданством РФ отказались от встречи с российским консулом в Бангкоке, заявил заведующий консульским отделом российского представительства в Таиланде Илья Ильин. По его словам, консул прибыл в центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции, однако музыканты не стали идти на контакт.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал добиться от дружественных России стран запрета на посещение их территории артистами, оскорбляющими РФ. В качестве примера он привел решение властей ОАЭ закрыть въезд для Моргенштерна.