«Морально считаю себя виновным»: Рашкин прокомментировал инцидент с охотой
Депутат Рашкин считает себя «морально виновным» в инциденте с незаконной охотой на лося
Александр Чеков
Александр Чеков
15:16, 22 ноября 2021
Валерий РашкинФото: Valery Rashkin/Global Look Press
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В ситуации с незаконной охотой на лося депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признал себя «морально виновным». По словам парламентария, приглашающая сторона — его знакомые — заверила, что все необходимые для охоты разрешительные документы есть, однако он не проверил их, передаёт ТАСС.
Морально считаю себя виновным, — цитирует Рашкина агентство.
По его словам, его знакомые заявили ему, что все разрешительные документы в порядке. Более того, раньше проблем с этим не возникало.
Я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чём в общем-то сегодня раскаиваюсь, — резюмировал Рашкин.
Он отметил, что, согласно представлению, сумма ущерба от охоты составила 80 тысяч рублей.
29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Позже депутат признался, что участвовал в охоте
Ранее сообщалось, что д Рашкин может получить срок до пяти лет лишения свободы по статье о незаконной охоте с использованием служебного положения. Такие данные содержатся в запросе генпрокурора Игоря Краснова, направленном в Госдуму.