Молодоженам дали совет по подготовке первого танца Хореограф Лопатина посоветовала молодоженам продумывать первый танец до мелочей

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Чтобы первый танец молодоженов получился качественным, его следует продумать до мелочей, заявила преподаватель хореографии Ольга Лопатина. Она отметила в разговоре с «МК в Чите», что необходимо чувствовать своего партнера и музыку, поэтому важно заранее начать готовить танец.

Если хочется, чтобы танец получился качественным, он должен быть продуман до мелочей, а на это требуется время. Необходимо прочувствовать свою пару, научиться исполнять движения и соединять их с музыкой, — пояснила хореограф.

По словам специалиста, стоит ответственно подойти к постановочной работе. Лопатина уточнила, что нужно начинать репетиции как можно раньше, потому что в преддверии свадьбы времени на подготовку будет очень мало. Хореограф рекомендует определиться со стилем танца, наличием сложных элементов и поддержек, а также оценить данные жениха и невесты. По ее словам, в этом может помочь профессиональный танцор.

Лопатина призвала будущих супругов обратиться за помощью к специалисту, а не ставить танец самостоятельно. При этом она предупредила молодоженов, что на это нужно запланировать дополнительные денежные средства. Кроме того, она объяснила, что важно прислушиваться к советам хореографа.

Понятно желание повторить, например, эффектную поддержку, которую они увидели, возможно, у профессиональных танцоров. Но это может быть затруднительно или даже травмоопасно без подготовки, либо не сочетаться с другими элементами танца, — рассказала хореограф.

Телеведущая Роза Сябитова ранее заявила, что с момента знакомства до свадьбы должен пройти год. За это время партнеры смогут выяснить, подходят ли они друг другу. По ее мнению, предложение обязательно должен делать мужчина.