Молочный хлеб — мой новый фаворит. Готовлю просто, а текстура нежнее булочки

Этот молочный хлеб — не просто выпечка, а маленькое кулинарное чудо. Его невероятно воздушный, эластичный мякиш тает во рту, оставляя послевкусие с тонкими сливочными нотами.

Что понадобится

250 мл молока, 60 г сахара, 7 г сухих дрожжей (или 20 г свежих), 50 г сливочного масла, 1 яйцо + 1 желток для смазки, 1 ч. л. соли, около 500 г муки, растительное масло для смазывания форм, 1 ст. л. молока для смазки.

Как я готовлю

Молоко подогреваю до 36–37 °C, добавляю сахар и дрожжи, оставляю на 20–30 минут. Масло растапливаю, остужаю.

В молочную смесь добавляю яйцо, соль, масло, перемешиваю. Постепенно ввожу муку, вымешиваю 10–15 минут. Даю подойти 1–1,5 часа.

Делю тесто на 2 части, каждую на 3 шарика. Раскатываю в овалы, сворачиваю края к центру, затем плотные рулеты.

Укладываю в смазанные формы по 3 рулета. Расстойка 30–40 минут. Смазываю желтком с молоком. Выпекаю при 180 °C 20–25 минут.

