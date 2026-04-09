09 апреля 2026 в 10:45

Молочная глазурь для куличей: мягкая, как помадка, готовится без миксера

Фото: D-NEWS.ru
Молочная глазурь для куличей — это самый простой и быстрый способ украсить пасхальную выпечку. Мягкая, как помадка, она не крошится и не твердеет, а готовится буквально за 5 минут без миксера — достаточно венчика.

Ингредиенты

Вам понадобится: 100 г сахарной пудры, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. молока, ванилин по желанию.

Как приготовить

Сливочное масло достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. В миске смешайте масло и сахарную пудру, разотрите венчиком до однородной массы. Постепенно влейте молоко, продолжая интенсивно взбивать, пока глазурь не станет гладкой и блестящей. При желании добавьте ванилин. Нанесите готовую глазурь на полностью остывшие куличи. Глазурь быстро застывает, но остается мягкой.

Ранее стало известно, как приготовить глазурь из 2 ингредиентов — шоколада и сливок.

Проверено редакцией
Читайте также
Гости были в шоке, когда подал на праздник пельмени, а через 5 минут уже просили рецепт
Общество
Гости были в шоке, когда подал на праздник пельмени, а через 5 минут уже просили рецепт
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Общество
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Ой, это просто бомба — лаваш вместо пиццы: сочная лепешка, которую сметают за минуты
Общество
Ой, это просто бомба — лаваш вместо пиццы: сочная лепешка, которую сметают за минуты
Премьера спектакля «Столыпин и враги» состоялась в Театре на Малой Ордынке
Общество
Премьера спектакля «Столыпин и враги» состоялась в Театре на Малой Ордынке
Депутат объяснил, почему нельзя покупать дорогие куличи с золотом
Власть
Депутат объяснил, почему нельзя покупать дорогие куличи с золотом
Дарья Иванова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

