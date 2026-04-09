Молочная глазурь для куличей: мягкая, как помадка, готовится без миксера

Молочная глазурь для куличей — это самый простой и быстрый способ украсить пасхальную выпечку. Мягкая, как помадка, она не крошится и не твердеет, а готовится буквально за 5 минут без миксера — достаточно венчика.

Ингредиенты

Вам понадобится: 100 г сахарной пудры, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. молока, ванилин по желанию.

Как приготовить

Сливочное масло достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. В миске смешайте масло и сахарную пудру, разотрите венчиком до однородной массы. Постепенно влейте молоко, продолжая интенсивно взбивать, пока глазурь не станет гладкой и блестящей. При желании добавьте ванилин. Нанесите готовую глазурь на полностью остывшие куличи. Глазурь быстро застывает, но остается мягкой.

