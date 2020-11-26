Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в пятницу

https://static.news.ru/photo/62879968-3060-11eb-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плюсовая температура и осадки прогнозируются в столичном регионе 27 ноября, сообщает Гидрометцентр.

Днём температура составит 0...+2 градуса, в ночь на субботу — около нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Московской области может быть холоднее, −2...+3 градуса, ночью ниже нуля.

Стемнеет в столице в 16:05.

Самым морозным за всю историю метеонаблюдений 27 ноября выдалось в Москве в 1890 году: −25,3. Максимальная температура была зарегистрирована в 1969, тогда воздух прогрелся до +9,4 градусов, информирует Метеобюро.

Циклон «Таня», который придёт в Москву в пятницу, 27 ноября, растерял свою силу, раздвоившись на подступах к Скандинавии, и не будет представлять для Москвы серьёзной угрозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Если «Таня» вдруг наберёт силу и станет опасной для центральной России, то Росгидромет оперативно об этом сообщит, писал NEWS.ru.