Вильфанд: «Таня» не сможет сильно навредить Москве

https://static.news.ru/photo/f204501e-3050-11eb-ad69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Циклон «Таня», который придёт в Москву в пятницу, 27 ноября, растерял свою силу, раздвоившись на подступах к Скандинавии, и не будет представлять для Москвы серьёзной угрозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, если «Таня» вдруг наберёт силу и станет опасной для центральной России, то Росгидромет оперативно об этом сообщил, а сам циклон даже может быть переименован в «Татьяну». Однако пока, по его словам, «Таня» слабеет, передает ТАСС.

Приближаясь к Скандинавии, «Таня» раздвоилась. Это значит, что уже два центра области низкого давления. Так что ничего опасного не видно. Всё спокойно, — заметил Вильфанд.

Среди наиболее серьёзных последствий циклона он выделил налипание мокрого снега и гололедицу. Впрочем, гололёд не будет представлять серьёзной опасности, заявил метеоролог.

Как сообщал NEWS.ru, днём ранее специалисты-метеорологи предупредили жителей Москвы о приходе в ночь на 27 ноября циклона «Таня» с весьма противоречивым «характером». С одной стороны, синоптики ждут потепления на несколько градусов, а с другой — предупреждают об осадках, гололёде, мокром снеге, плохой видимости и в целом неблагоприятной и даже опасной метеорологической обстановке в Москве.