Циклон «Таня» придёт в Москву в ночь на пятницу

https://static.news.ru/photo/f647ed80-2f23-11eb-91a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на пятницу, 27 ноября, в Москву придёт циклон «Таня». Об этом в среду сообщают специалисты.

Как отмечают эксперты, с «Таней» в столицу придёт потепление. Кроме того, циклон принесёт ветер и осадки. Последние выпадут на город в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Температура воздуха в Москве после прихода «Тани» поднимется до трёх градусов тепла. Вследствие погодных изменений на московских дорогах ожидается гололёд.

В наступающие выходные температура воздуха будет опускаться, а осадки станут слабее, передают «Метеоновости». Атмосферное давление вырастет. Солнце будет пробиваться сквозь облака, а с северо-восточными ветрами в столицу проникнет более прохладный воздух, поэтому в ночное время ожидаются заморозки до минус трёх градусов.

Как ранее передавал NEWS.ru, специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какая погода ждёт жителей столицы в конце ноября и начале декабря.

По его словам, ожидается температура около нуля с колебаниями от минуса двух до плюс трёх градусов. При этом он отметил, что называть такую погоду оттепелью некорректно.