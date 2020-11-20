Синоптик спрогнозировал погоду в Москве в конце ноября и начале декабря

https://static.news.ru/photo/28132574-2b27-11eb-a154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какая погода ждёт жителей столицы в конце ноября и начале декабря.

По его словам, ожидается температура около нуля с колебаниями от минуса двух до плюс трёх градусов. При этом он отметил, что называть такую погоду оттепелью некорректно.

Оттепель обычно бывает после морозов, а пока сильных морозов не видно, — пояснил он.

Синенков добавил, что температурные колебания практически каждые сутки будут составлять минус один — плюс один градус, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что оттепели и «метеокачели» ожидают жителей европейской части России в декабре. Перепадами температур с плюсовой на минусовую и обратно отметится следующая неделя, с 23 по 30 ноября. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил, что к этому добавятся метели и гололёд.