Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:44

Мой топ-салат к Новому году — креветки и птитим вместо крабовых палочек: микс, который покорил гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат я впервые попробовал в греческом ресторане и был поражен сочетанием теплого птитима с нежными креветками и свежими овощами. Яркий вкус лимонной заправки и солоноватой феты напоминает о средиземноморском побережье. Теперь это мое любимое блюдо для легкого ужина или когда хочется порадовать гостей чем-то особенным.

Для салата мне нужно: птитим (100 г), креветки очищенные (200 г), помидоры черри (8–10 шт.), огурец (1 шт.), красный лук (1/2 шт.), сыр фета (80–100 г), оливки без косточек (8–10 шт.), оливковое масло (2–3 ст. л.), сок лимона (из 1/2 шт.), соль и перец по вкусу. Готовлю так: птитим отвариваю согласно инструкции, креветки обжариваю на оливковом масле. Помидоры и огурец нарезаю, лук — тонкими полукольцами. Смешиваю теплый птитим с креветками и овощами, добавляю оливки и заправляю смесью оливкового масла и лимонного сока. Сверху выкладываю раскрошенную фету.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол — вкусно к вину, шампанскому и просто с хлебом
Общество
Рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол — вкусно к вину, шампанскому и просто с хлебом
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Курица в сливочно-тимьянном соусе: такую вкусную грудку вы еще не готовили — полный отвал башки
Общество
Курица в сливочно-тимьянном соусе: такую вкусную грудку вы еще не готовили — полный отвал башки
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
Здоровье/красота
Врач предостерег россиян от употребления острой еды
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
еда
рецепты
салаты
креветки
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.