Мой топ-салат к Новому году — креветки и птитим вместо крабовых палочек: микс, который покорил гостей

Мой топ-салат к Новому году — креветки и птитим вместо крабовых палочек: микс, который покорил гостей

Этот салат я впервые попробовал в греческом ресторане и был поражен сочетанием теплого птитима с нежными креветками и свежими овощами. Яркий вкус лимонной заправки и солоноватой феты напоминает о средиземноморском побережье. Теперь это мое любимое блюдо для легкого ужина или когда хочется порадовать гостей чем-то особенным.

Для салата мне нужно: птитим (100 г), креветки очищенные (200 г), помидоры черри (8–10 шт.), огурец (1 шт.), красный лук (1/2 шт.), сыр фета (80–100 г), оливки без косточек (8–10 шт.), оливковое масло (2–3 ст. л.), сок лимона (из 1/2 шт.), соль и перец по вкусу. Готовлю так: птитим отвариваю согласно инструкции, креветки обжариваю на оливковом масле. Помидоры и огурец нарезаю, лук — тонкими полукольцами. Смешиваю теплый птитим с креветками и овощами, добавляю оливки и заправляю смесью оливкового масла и лимонного сока. Сверху выкладываю раскрошенную фету.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.