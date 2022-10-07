Мобилизованным дали совет, как правильно выбрать цвет амуниции Ветеран-десантник Юдаков: в форме цвета мультикам в зоне СВО могут подстрелить свои же

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцам, которые отправляются в зону боевых действий на Украине, категорически нельзя покупать популярную до недавнего времени амуницию в расцветке мультикам, так как из нее шьется натовская форма, которую в зоне СВО использует противник, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» владелец армейского магазина, ветеран-десантник Андрей Юдаков. По его словам, в такой форме бойца случайно могут подстрелить бойцы российской армии.

В этой расцветке шьется натовская форма. Она активно используется противником на Украине. Если ее надеть, то свои же могут перепутать и случайно подстрелить, — отметил он.

Юдаков пояснил, что в зону СВО можно отправляться только в форме цвета пиксель или хаки, которая используется российскими вооруженными силами. В таком случае вероятность получить пулю от своих исчезнет.

Закупленная в ходе ажиотажного спроса на армейские товары солдатская одежда исчезла с полок военторгов, но при этом, как сообщалось ранее, остается невостребованной самими солдатами. Призванные россияне возвращают посылками домой почти всю закупленную военную одежду, так как в сборных пунктах их заставляют надевать уставную форму, заявил сотрудник ярославского магазина военной одежды и обуви. По его словам, отмечаются проблемы с поставками на фоне частичной мобилизации, при этом цены поднялись в два-три раза. Он отметил, что товаров, которых было мало до начала ажиотажного спроса, не осталось совсем.