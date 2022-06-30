Многодетным семьям предложили удвоить выплату на погашение ипотеки Член Общественной палаты Московской области Кондратович: многодетным семьям следует удвоить выплату на погашение ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следует удвоить выплату для многодетных семей на погашение ипотеки, заявила член Общественной палаты Московской области, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Марина Кондратович. В разговоре с «Радио 1» она отметила тяжёлую ситуацию в стране, в связи с которой действующую меру поддержки хорошо бы было увеличить.

Сейчас в стране тяжёлая ситуация. Многие семьи, которые брали ипотеку и думали, что справятся с этой ношей, оказались в крайне затруднительном положении. У нас высокая инфляция, многие остались без работы. Для большой семьи ещё более ощутимо, когда на продукты тратится в два, а то и в три раза больше, чем предполагалось. Наверное, сумму в 450 тысяч рублей можно было бы увеличить в два раза, — сказала Кондратович.

Она также добавила, что знает немало многодетных семей, которые уже использовали возможность льготного погашения ипотеки, а есть те, кто ещё только собирается это сделать.

20 июня президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки для семей, в которых ребенок родится до 31 декабря 2023 года. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 сентября 2022 года.