Льготную ипотеку для многодетных семей в России продлят на год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки для семей, в которых ребенок родится до 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте Кремля. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 сентября 2022 года.

Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 г., — сказано на сайте.

Стоит отметить, что на сегодняшний день подобные льготы могут получить семьи, в которых ребенок будет рожден до 31 декабря 2022 года. При этом использовать такой кредит родители смогут до конца 2023 года. Таким образом, льготы будут продлены на год.

Ранее Владимир Путин заявил, что ставку льготной ипотеки необходимо снизить до 7%. При этом известно, что максимальные суммы кредитов также останутся прежними — 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 млн рублей для регионов. Глава государства напомнил, что целью меры является поддержка граждан и развитие строительной и смежных отраслей, в которых заняты миллионы работников. В понедельник Минфин России внес в кабмин проект постановления, предусматривающего снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% на новостройки.