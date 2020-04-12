Многодетным и семьям с инвалидами предлагают бесплатно выдать маски

Многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи с инвалидами предлагается обеспечить средствами защиты на время пандемии коронавируса. Инициативу расширить меры поддержи указанным категориям гражданам выдвинул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.
Письмо с предложением депутат направил премьеру Михаилу Мишустину. На период нерабочих дней предлагается также обеспечить каждого ребёнка из указанных семей и взрослого инвалида продуктовыми наборами и выдать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, средства дезинфекции,
Также Щапов предлагает расширить сумму пособий нуждающимся семьям, обеспечить нуждающихся детей необходимой техникой для дистанционного обучения и компенсировать родителям потерянный из-за коронавируса доход.
Ранее NEWS.ru сообщал, что размер ежемесячного пособия на ребёнка от трёх до семи лет в Москве повышен до 7613 рублей с января 2020 года. Ожидается, что повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей этого возраста.
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