Многодетным и семьям с инвалидами предлагают бесплатно выдать маски

https://static.news.ru/photo/d9ff1138-7c7e-11ea-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи с инвалидами предлагается обеспечить средствами защиты на время пандемии коронавируса. Инициативу расширить меры поддержи указанным категориям гражданам выдвинул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Письмо с предложением депутат направил премьеру Михаилу Мишустину. На период нерабочих дней предлагается также обеспечить каждого ребёнка из указанных семей и взрослого инвалида продуктовыми наборами и выдать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, средства дезинфекции, пишет RT.

Также Щапов предлагает расширить сумму пособий нуждающимся семьям, обеспечить нуждающихся детей необходимой техникой для дистанционного обучения и компенсировать родителям потерянный из-за коронавируса доход.

Ранее NEWS.ru сообщал, что размер ежемесячного пособия на ребёнка от трёх до семи лет в Москве повышен до 7613 рублей с января 2020 года. Ожидается, что повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей этого возраста.