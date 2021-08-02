Многодетная мать из Новосибирска оценила выплаты детям к школе

Мать 10 детей и по совместительству блогер из Новосибирска Оксана Усова заявила, что выплата в размере 10 тысяч рублей на ребёнка поможет покрыть расходы к новому учебному году. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Женщина отметила, что данные выплаты позволят покрыть более 60% всех затрат при подготовке детей к школе и что на эти деньги она сможет закупить все необходимые принадлежности.

В первую очередь мы, родители, несём ответственность за своих детей и их обеспечение. Для нашей семьи это приличная сумма в дополнение, — сообщила многодетная мать.

Также Усова отметила, что в этом году ей не надо тратиться на обновление ранцев, основные расходы составят канцелярия и школьная форма.

При этом родители могут уложиться в размер выплаты и не тратить лишних средств, если запросы ребёнка не будут слишком высокими. Она напомнила, что раньше таких выплат не было и все справлялись своими силами, а сейчас компенсация служит хорошим подспорьем для родителей.

Ранее российским семьям, в которых есть дети школьного возраста, с 2 августа начали перечислять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Постановление о выделении средств на эти цели премьер-министр Михаил Мишустин подписал 30 июля.