Цели поправок к Конституции России «разделили» граждан РФ. 47% опрошенных считают, что изменения выгодны лично президенту Владимиру Путину чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года.
44% респондентов уверены, что реформа проводится для совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны,
Как писал NEWS.ru, в ходе работы над поправками в Основной закон участники этого процесса рассказали о необходимости внесения изменений во вводную часть документа. По итогам одного из заседаний рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон её сопредседатель Талия Хабриева заявила, что нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность и прекрасное место для этого — преамбула.
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