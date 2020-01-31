https://static.news.ru/photo/3d1e8c32-4401-11ea-8437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Цели поправок к Конституции России «разделили» граждан РФ. 47% опрошенных считают, что изменения выгодны лично президенту Владимиру Путину чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года.

44% респондентов уверены, что реформа проводится для совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны, говорится на официальном сайте «Левада-центра». 9% затруднились ответить.

Как писал NEWS.ru, в ходе работы над поправками в Основной закон участники этого процесса рассказали о необходимости внесения изменений во вводную часть документа. По итогам одного из заседаний рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон её сопредседатель Талия Хабриева заявила, что нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность и прекрасное место для этого — преамбула.