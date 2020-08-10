МК: Ефремов перенёс инсульт из-за футбольного матча

https://static.news.ru/photo/561cd198-db15-11ea-8dac-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын обнаружил актёра Михаила Ефремова на полу в квартире в Плотниковом переулке. Врачи диагностировали у артиста инсульт.

Молодой человек зашёл в открытую дверь, больше дома никого не было. У Ефремова была нарушена речь, он не мог пошевелить ногой или рукой, передаёт «МК».

Сын сразу вызвал скорую помощь. Врачи поставили диагноз «предынсультное состояние» и предложили госпитализацию, однако артист написал письменный отказ. На вопрос о том, злоупотреблял ли Ефремов спиртным его сын ответил, что не заметил ничего необычного в квартире.

Позднее актёр пришёл в себя и заявил, что перенервничал. Причиной произошедшего стал футбольный матч московской команды «Спартак» и «Сочи».

Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем.

11 августа в суде должен состояться допрос Ефремова по делу о ДТП.

Как писал NEWS.ru, авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.