Мизулина представила рейтинг соцсетей по количеству деструктивного контента

Директор «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина представила в Общественной палате рейтинг социальных сетей по количеству контента, который его авторы посчитали деструктивным. В составлении списка принимала участие инициативная группа членов ОП, СПЧ и ЛБИ, передаёт ТАСС.

Первое место в рейтинге заняла платформа Facebook, второе — YouTube, третье — Twitter. Следом расположились Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники».

Авторы исследования заявили, якобы администрация Facebook совершила 15 актов цензуры в отношении российских СМИ (YouTube — 28, Twitter — 11). Они насчитали в соцсети 112 материалов о наркотиках, 1900 материалов с информацией, которую суды признали запрещённой, 68 случаев оскорбления государственных символов, 87 призывов к суициду и 87 фейков. О каких конкретно материалах идёт речь не сообщается.

Также авторы ввели критерий политизированности соцсетей и фиксировали случаи, когда аккаунты удалялись по политическим причинам, а не за нарушение закона. При этом подробности о таких случаях исследователи тоже не раскрыли.

Мизулина понадеялась, что Роскомнадзор примет «серьёзные и решительные меры» в отношении соцсетей, которые возглавили рейтинг. Она напомнила, что после появления предыдущего такого рейтинга РКН начал замедлять трафик лидера списка — Twitter.

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев назвал рейтинг «довольно объективным», но отметил, что ведомство работает «с более, скажем так, широкими категориями», пишет «Интерфакс».

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным. В Роскомнадзоре при этом не исключили полной блокировки соцсети в России. Пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.