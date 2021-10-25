Митрополит Тихон раскритиковал россиян за «подростковый негативизм»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Георгий Шевкунов) считает, что российское общество находится в состоянии подросткового негативизма. По его мнению, гражданам страны необходим созидательный порыв. Об этом он заявил в интервью Daily Storm.

Общество находится в состоянии подросткового негативизма, к сожалению, и мы это не переросли, мы это не перебороли, мы не встали на ступень выше. Конечно, у нас есть люди нормальные, даже речи об этом нет, но превалирует в обществе, к сожалению, пока именно это, — сказал он.

Таким образом митрополит ответил на вопрос, почему в России сейчас популярен «негатив». Он подчеркнул, что подросток испытывает большое давление как со стороны учителей, так и родителей, и «он, соответственно, против всего, и он протестует против всего».

Мы в этом смысле опасны для самих себя, и вот этот негативизм, наше подростковое состояние, оно, к сожалению, остаётся, — резюмировал он.

Ранее Тихон благословил прихожан вакцинироваться от коронавируса. По словам митрополита, он несёт ответственность за вверенную ему паству и потому благословляет прислушаться ко всем рекомендациям государственной санитарной службы России, в том числе относительно вакцинации.