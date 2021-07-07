Митрополит Тихон благословил верующих прививаться от коронавируса

Вакцинироваться от коронавируса благословил прихожан митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Псковской епархии.

По словам митрополита, он несёт ответственность за вверенную ему паству и потому благословляет прислушаться ко всем рекомендациям государственной санитарной службы РФ, в том числе относительно вакцинации.

Я беру на себя эту ответственность за рекомендации и, конечно, отвечаю. Я считаю, что это справедливо. Время пустых слов кончилось, — заявил Тихон.

Ранее Шевкунов рассказывал РИА Новости, что он привился в октябре 2020 года, однако продолжает носить маску.

Сегодня ничто эту болезнь не остановит, кроме вакцинации. Сейчас у нас вакцинация добровольная, и это позиция государства, это надо принимать как данность, — отметил в своём обращении к пастве митрополит.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что COVID-19 произвели в лаборатории, подчеркнув, что это его личное мнение, а не позиция РПЦ.