Митрополит Иларион рассказал о происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/a7b3477e-c081-11eb-869a-96000091f725_660.jpg Фото: metropolitanhilarion/instagram.com

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) рассказал о происхождении коронавируса. Он в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что COVID-19 произвели в лаборатории, подчеркнув, что это его личное мнение, а не позиция РПЦ.

Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания, — заявил митрополит.

Митрополит считает, что риски для здоровья от вакцины всё же несопоставимы с рисками от самой болезни. При этом он отметил, что против прививок сейчас выступают многие Telegram-каналы и блогеры и эта антипропаганда воздействует на умы людей. В результате многие боятся прививаться и не доверяют вакцинам.

Ранее стало известно, что спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса. Ранее Белый дом распространил заявление, в котором не исключалась версия распространения нового коронавируса по причине аварии в научной лаборатории. По словам американского президента Джо Байдена, он допускает две версии появления вируса: при передаче от животного человеку и из лаборатории. Окончательные выводы разведка должна предоставить главе государства в течение 90 дней.