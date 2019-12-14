https://static.news.ru/photo/51378ace-1e6e-11ea-814d-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: АГН «Москва»

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал студенту Высшей школы экономики Егору Жукову перед тем, как заниматься политикой, сначала окончить вуз.

Я опасаюсь, что та слава, которую он приобрёл благодаря судебному процессу, может вскружить ему голову и не дать возможность получить полноценное образование, а значит, стать полноценным политиком и знатоком в этой области. Насколько мне известно, он учится на факультете политологии, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также митрополит добавил, что приветствует вынесение условного приговора оппозиционеру. По его словам, возникло множество споров, содержатся ли в видеороликах Жукова призывы к экстремистским действиям.

Как ранее писал NEWS.ru, обвинённый в призывах к экстремизму Жуков получил работу на радиостанции «Эхо Москвы». Он провёл первый эфир в качестве соведущего. В передаче принял участие главный редактор СМИ Алексей Венедиктов.