https://static.news.ru/photo/ba02a5ce-e77e-11e9-bd89-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Иларион Фото: Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион призвал уважать решения, принятые судом в отношении задержанных в ходе недавних акций протеста в Москве.

Входить в детали следствия или приговора мы не можем. Мы должны уважать решения суда, должны уважать решения следствия, — сказал он в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Однако он допустил, что и в судебной, и в следственной системе могут быть изъяны, раз люди обращают внимание на «нечистоплотность и предвзятость следователей», когда документальные свидетельства не приобщаются к делу. Митрополит подчеркнул, что такие изъяны необходимо искоренять.

Тот факт, что приговоры во многих случаях значительно смягчены, а в некоторых — вообще отменены, свидетельствует о том, что общественность не зря вступалась за этих лиц, — заключил Иларион.

Как писал News.ru, клирика храма Покрова Божией Матери в городе Мегион ХМАО Марка Мазитова отстранили от службы после того, как он подписал открытое письмо в поддержку фигурантов «московского дела». Ранее руководство РПЦ заставило писать объяснительную записку клирика храма Казанской иконы Божьей Матери в Самаре Дионисия Кузнецова в связи с поддержкой этого же письма.